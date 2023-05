Sarri-Lazio: l’addio a fine stagione solo in un caso

Maurizio Sarri ha le idee chiare sul proprio futuro: il tecnico lascerà la Lazio solo se Lotito non gli concederà carta bianca

Maurizio Sarri e la Lazio, un binomio destinato a durare e non solo per il contratto in scadenza a giugno del 2025.

Nonostante le sirene dalla Premier e dal Nord Italia, Sarri vuole continuare senza alcuna remora il proprio percorso in biancoceleste. Come riferisce Il Messaggero, solo se Lotito non gli concederà carta bianca il tecnico potrebbe clamorosamente dire addio.