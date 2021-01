Mauri: «Ecco quali sono i cinque ricordi più belli che ho della Lazio»

Stefano Mauri si è raccontato a Lazio Style Official Magazine parlando del suo passato e della stagione della Lazio

Stefano Mauri si è raccontato a Lazio Style Official Magazine parlando del suo passato e dei cinque ricordi più belli che ha con la maglia della Lazio.

RICORDI PIU BELLI – «Al primo posto metto sicuramente la vittoria della Coppa Italia contro la Roma il 26 maggio 2013. Sul secondo gradino del podio cito il successo in Supercoppa italiana contro l’Inter a Pechino. Il terzo ricordo è il mio primo gol nel derby di Roma. Per me, inoltre, resta indimenticabile la vicinanza dei tifosi nel periodo più brutto della mia vita. Infine, ricordo con piacere il gol più bello della mia carriera, realizzato in rovesciata all’Olimpico contro il Napoli».