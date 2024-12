Mattei: «Le parole di Lotito sul mercato di circostanza? Lo speriamo, ma i fatti spesso le hanno confermate»

Le parole del giornalista, Mattei, sulle parole di Lotito e sul mercato della Lazio. Le sue considerazioni

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato del recente infortunio subito da Matìas Vecino e della situazione in casa Lazio.

PAROLE– «L’infortunio di Vecino è una fortuna per i tifosi della Lazio che invocano da tempo un rinforzo a centrocampo. E’ una sfortuna per Lotito che, malgrado le voci di mercato, probabilmente non era convinto di muoversi a gennaio. Lo storico di questa società, in tal senso, parla molto chiaro. Ora la società dovrà prendere almeno un centrocampista e deve riuscirci anche in tempi brevi, senza aspettare l’intero mercato in attesa di condizioni economiche più favorevoli. Un rinforzo è il minimo. Gli infortuni, come le squalifiche, fanno parte del gioco. Le parole di Lotito sul mercato di circostanza? Lo speriamo, ma i fatti spesso le hanno confermate »