Mattei: «Sul rendimento la Lazio si sta meritando il quarto posto, ma va considerato che le altre si stanno rinforzando»

Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del rendimento biancoceleste. Ecco di seguito le sue parole

PAROLE- «Se la Lazio arriva sesta o settima ha fatto il suo. Ci sono almeno cinque squadre che per organico sono superiori. Partendo da questo presupposto se la dovrebbe giocare con Fiorentina e Bologna. Il fatto che sia quarta all’inizio del girone di ritorno è un miracolo, il cui merito è della mentalità che ha dato Baroni alla squadra. L’organico che è stato messo a disposizione del tecnico non è da Champions sulla carta. Juventus, Inter, Milan, Napoli ed Atalanta sono più attrezzate. Non credo si possa dire che la Lazio abbia la rosa di queste squadre. Poi è chiaro che bisogna credere a prescindere che la squadra di Baroni possa farcela ad arrivare in quella zona di classifica. Un conto è il rendimento ed un altro è la rosa. Sul rendimento la Lazio si sta meritando il quarto posto, ma va considerato che nel frattempo che le altre si stanno rinforzando, vedi Walker al Milan e Kolo Muani alla Juventus »