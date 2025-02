Mattei: «Lazio Napoli? La posta in palio più alta è per i partenopei, ma entrambe le squadre si giocano tanto»

Le parole di Mattei sulla super sfida del weekend tra Lazio e Napoli. Le sue considerazioni

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato della partita della Lazio contro il Napoli:

PAROLE– «La posta in palio più alta è per i partenopei, ma entrambe le squadre si giocano tanto. Conte ha tanti infortuni e non vince da due partite, avrà fuori anche Olivera e quindi potrebbe cambiare modulo, un grande rischio. Il Napoli avrà tante incognite. La Lazio ha meno insicurezze e viene da una bella partita, può approfittare del momento psicologico »