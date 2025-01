Mattei attacca Lotito: «Concepisce il calcio come negli anni '80. Le altre si stanno rinforzando, mentre la Lazio...»

Stefano Mattei, giornalista di fede laziale, ha criticato in questo modo le scelte di calciomercato del presidente Lotito

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato così del calciomercato Lazio e della decisione di scegliere Di Paolo come AVAR del match contro il Como:

PAROLE – «La Juventus aveva bisogno di rimpiazzare Cabal e Bremer e di un vice Vlahovic, la Fiorentina si è rinforzata, il Milan ha trovato un grande allenatore e potrebbe prendere Rashford, che è un giocatore importante. Arrivare quarti garantisce dai 60 agli 80 milioni garantiti, queste società rischiano investimenti per cercare di arrivare in Champions, il famoso rischio d’impresa che la Lazio non conosce. Lotito concepisce il calcio come negli anni ’80, ieri ha rilasciato un’intervista che è la stessa che rilascia sempre. Di Paolo AVAR? Se un arbitro ha fatto solo 4 partite in Serie A, può essere utile a supportare il direttore di campo?».