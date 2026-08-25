Mattei: «Frattesi determinante al Dall’Ara! Lettera di Lotito? La reputo inutile»

Stefano Mattei ha commentato a caldo la vittoria della Lazio maturata con il Bologna. Spazio a osservazioni relative alla lettera di Lotito

Il successo ottenuto dalla Lazio sul campo del Bologna è stato analizzato da Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di RadioSei. Il giornalista ha espresso un giudizio positivo sulla prestazione offerta dalla squadra, sottolineando gli aspetti che hanno permesso ai biancocelesti di conquistare i tre punti. Nel corso dell’intervento, Mattei ha affrontato anche il tema della lettera pubblicata da Claudio Lotito sul sito ufficiale della società. Pur apprezzando la prova della squadra, ha invece considerato poco utile l’intervento del presidente in questo momento. Le sue considerazioni:

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FRATTESI E MANDAS – «Frattesi ha avuto un impatto determinante sulla partita, segnando, provocando due ammonizioni per il Bologna e riuscendo anche a salvare la porta in un momento importante. Per quanto riguarda Mandas, non mi convince quando gioca lontano dai pali, ma tra i pali possiede una reattività straordinaria e ieri lo ha dimostrato, risultando decisivo».

CAMPIONATO LAZIO – «Prima di tutto bisognerà capire quale sarà il futuro di Romagnoli. In ogni caso, stiamo parlando di una squadra che difficilmente riuscirà a conquistare un posto in Europa. Gli acquisti effettuati, a mio avviso, servono soprattutto a evitare che la squadra scivoli ulteriormente verso il basso in classifica».

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RISULTATO – «Il risultato finale rischia di coprire molte delle difficoltà emerse. Se fosse arrivata una sconfitta, probabilmente avremmo assistito a numerose critiche. È vero che Bologna è un campo complicato e che i tre punti hanno un grande peso, ma la Lazio ha concluso la partita con un solo tiro nello specchio e Mandas è stato tra i migliori in campo. Le partite, naturalmente, si possono vincere anche in questo modo, ma non bisogna lasciarsi andare a facili entusiasmi».

LETTERA LOTITO – «La considero inutile. Non sono lettere autentiche, perché finiscono soltanto per alimentare ulteriormente la rabbia dei tifosi. Si parla di sentimenti e di emozioni che, secondo me, il presidente non prova».