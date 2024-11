Mattei a Radiosei: «Ieri un eventuale pareggio con il Monza non sarebbe stato giusto e vi spiego perchè»

Mattei, il giornalista ai microfoni di Radiosei si esprime sulla partita di ieri del Brianteo rilasciando queste considerazioni

Ai microfoni di Radiosei si è espresso alla luce della vittoria di ieri della Lazio a Monza, il giornalista Mattei che rilascia a riguardo queste considerazioni

PAROLE – Un pareggio ieri a Monza della Lazio non sarebbe stato giusto, anche perché ancora adesso nutro dei dubbi sulla punizione concessa alla squadra di Nesta per il fallo di Gigot.

Non dico che non ci fosse, ho un dubbio, così come ha dimostrato di averlo l’arbitro Colombo.

Ieri c’è stata una mezzora di sofferenza per la stanchezza mentale e fisica del momento. La scelta di aggiungere un centrocampista per una punta è stata vincente e già fatta anche con il Porto. La Lazio non poteva reggere l’urto degli impegni ravvicinati, così come è significativo il fatto di aver avuto bisogno per l’intera gara di Vecino, Rovella e Guendouzi. Dele-Bashiru, unico centrocampista in panchina, non è entrato. E’ l’ennesima conferma che un mediano in più dal mercato andrà preso a gennaio