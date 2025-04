Lazio, il messaggio di Abodi per Suor Paola: «Sembrava inesauribile. Spero che...»

Condividi via email

Il Ministro per lo Sport, Abodi, ha voluto esprimere un messaggio di affetto e di stima nei confronti dei Suor Paola

Nella giornata di oggi, il ministro per lo sport Andrea Abodi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dell’Ansa per ricordare la super tifosa della Lazio, Suor Paola.

LE PAROLE – Dolcezza, umanità, generosità. Sembrava inesauribile, che potesse superare comunque ogni difficoltà. Fa parte di quel patrimonio e di un mondo, quello biancoceleste, che ha lasciato tanti segni in molti di noi. Bisogna sapere unire i puntini per vedere poi un disegno che si deve trovare anche in corrispondenza delle attività. Io spero che quello che ha fatto possa proseguire, che ci sia un testimone raccolto da ognuno di noi, ognuno nel proprio ambito, perché la sua generosità trovi corrispondenza e un’ulteriore possibilità. Primo, perché è un tratto identitario della famiglia biancoceleste, e poi perché c’è bisogno.