In queste ultime ore sono emersi degli aggiornamenti in merito a quello che è il progetto per la costruzione del nuovo stadio della Lazio

Nelle ultime ore sono emerse delle importanti novità in merito al progetto per la costruzione del nuovo stadio Flaminio. Come emerso nella giornata di ieri infatti, attraverso una delibera votata all’unanimità dalla Giunta, il Comune ha negato l’interesse pubblico e ora il presidenre della Lazio, Lotito può iniziare a muoversi in questa direzione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ora siamo in una fase di “pre-valutazione” e il progetto passerà formalmente alla conferenza dei servizi.