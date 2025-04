Mandas Provedel: tutta la verità sulla gerarchia della porta della Lazio e cosa può accadere in vista dell’estate

Condividi via email

Mandas Provedel, alla luce della situazione delicata relativa al futuro dell’ex Spezia ecco l’idea del club riguardo invece il portiere greco

A pochi mesi dalla fine della stagione, in casa Lazio è tempo di guardare al futuro e fare delle scelte anche importanti per la nuova annata del club biancoceleste. La società capitolina infatti sta osservando e monitorando con particolare attenzione le due situazioni relative a Provedel e Mandas.

Secondo quanto viene riportato dal Corriere della Sera, il piano della società laziale è molto chiaro ossia far salire nelle gerarchie di Baroni per il ruolo di portiere titolare Mandas, a causa delle prestazioni deludenti di Provedel.

L’obiettivo è quello di valorizzare il greco e puntare su di lui per il futuro visto che come detto i numeri dell’ex Spezia sono deludenti, e che pagherebbe anche le forti dichiarazioni di quest’estate relativi proprio alla considerazione di mandare in prestito il compagno di squadra e che il capitano era Danilo Cataldi ceduto alla Fiorentina.