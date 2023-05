Ambrosini: «Punto pesante della Lazio, ecco perchè»

Massimo Ambrosini, ex calciatore e opinionista, ha commentato il pareggio ottenuto dalla Lazio contro il Lecce

Ospite a DAZN dopo Lazio-Lecce, Massimo Ambrosini ha dichiarato:

«Perdere sarebbe stata una mazzata anche per la classifica. Con il calendario di un certo tipo la Lazio può pensare di aver scampato un pericolo. Se fai un gol al 94esimo hai un senso di liberazione, anche con un a vittoria del Milan rimarrebbe a più uno. Immobile? Passo in avanti per lui, non è ancora al top ma la sua capacità di smarcarsi e di trovare spazio l’ha mostrata anche questa sera».