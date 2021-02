Massa arbitro di Lazio-Sampdoria: i precedenti con il direttore di gara

Massa è l’arbitro designato per Lazio-Sampdoria: tutti i precedenti dei biancocelesti con il direttore di gara ligure

È Davide Massa l’arbitro designato per Lazio Sampdoria. Il direttore di gara ligure ha già diretto i biancocelesti in 18 occasioni: otto vittorie, cinque sconfitte ed altrettanti pareggi. In questa stagione l’arbitro ha diretto la sfida col Cagliari e quella con la Juve.

Sarà la seconda volta che il direttore fischia in un match tra la Lazio e la Sampdoria: l’unico precedente nel 2018, con un pareggio per 2-2 allo Stadio Olimpico di Roma.