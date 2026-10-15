Gattuso ritrova i suoi uomini ma predica prudenza: Marusic e Rovella verso il forfait con la Juventus!

Adam Marusic e Nicolò Rovella potrebbero essere preservati per la sfida valida per la settima giornata di Serie A 2026-2027 contro la Juventus

La Lazio si prepara alla delicata trasferta contro la Juventus con segnali incoraggianti dall’infermeria di Formello. Gennaro Gattuso si avvicina al recupero di diversi giocatori, ma per due elementi importanti della rosa biancoceleste potrebbe essere necessario attendere ancora. La prudenza dello staff medico condiziona le scelte in vista della sfida di Torino.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Cassano su Lotito e le novità sullo stadio Flaminio

Marusic e Rovella ancora a parte: la decisione verso la Juventus

Adam Marusic e Nicolò Rovella difficilmente saranno disponibili per la prossima partita contro la Juventus. Entrambi hanno partecipato alla fase iniziale dell’allenamento di ieri insieme ai compagni durante la ripresa delle attività a Formello, salvo poi separarsi dal gruppo per proseguire con un programma personalizzato.

Un segnale incoraggiante sul percorso di recupero, che tuttavia non garantisce ancora il pieno reintegro nelle sedute collettive. Lo staff sanitario biancoceleste non vuole accelerare i tempi, soprattutto considerando l’importanza di evitare eventuali ricadute. Per Gattuso si prospetta dunque la necessità di affrontare la formazione allenata da Luciano Spalletti senza poter contare su due pedine importanti!

Lazio, fissato l’obiettivo Parma per il rientro dei due giocatori

La strategia della Lazio sembra ormai definita: concedere a Marusic e Rovella un’ulteriore settimana di lavoro per completare il recupero senza forzature.

L’obiettivo è quello di riportare entrambi a disposizione in occasione della successiva sfida contro il Parma, appuntamento che potrebbe rappresentare il momento giusto per il loro ritorno tra i convocati. Naturalmente, saranno le risposte dei calciatori durante i prossimi allenamenti a determinare le decisioni definitive.

Intanto Gattuso continua a preparare la trasferta di Torino con gli uomini attualmente disponibili, consapevole che il progressivo svuotamento dell’infermeria potrà offrirgli maggiori possibilità di scelta nelle settimane successive. La priorità resta recuperare gli infortunati nelle migliori condizioni possibili, senza compromettere il loro rientro per anticiparlo di pochi giorni.