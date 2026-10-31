Marusic e Rovella tornano in gruppo ma Gattuso frena: le ultime sui rientri e i tempi di Gudmundsson

Lazio, passi avanti per Marusic e Rovella, che hanno ripreso a lavorare con i compagni. Gattuso non vuole rischiare e punta a rivalutarli per Napoli. Più lunghi i tempi di Gudmundsson

La Lazio recupera lentamente i pezzi, ma Gennaro Gattuso non ha intenzione di accelerare i tempi. Adam Marusic e Nicolò Rovella hanno ripreso a lavorare con il gruppo a Formello, anche se il loro percorso di recupero non è ancora terminato. Entrambi hanno svolto una parte dell’allenamento insieme ai compagni, prima di proseguire con un lavoro differenziato. Il tecnico preferisce concedere loro qualche altro giorno per ritrovare la condizione, con l’obiettivo di rivalutarli in vista della trasferta contro il Napoli. Diversa, invece, la situazione di Albert Gudmundsson, per il quale serviranno almeno altre due settimane.

Lazio, Marusic e Rovella di nuovo in gruppo: le parole del professor Monachino

Arrivano indicazioni incoraggianti dall’infermeria biancoceleste. Marusic e Rovella hanno finalmente ricominciato a lavorare sul campo insieme al resto della squadra, pur senza completare interamente la seduta collettiva.

A fare il punto sulle loro condizioni è stato il medico sociale della Lazio, il professor Monachino, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue dichiarazioni:

«Marusic e Rovella hanno fatto una grossa parte di lavoro col gruppo e poi una parte di differenziato nella fase finale, ma sono ormai totalmente in campo»

Il passaggio agli allenamenti con i compagni rappresenta un progresso rispetto al lavoro individuale svolto durante il recupero. Non equivale, però, al via libera per tornare immediatamente a disposizione. I due calciatori devono ancora completare il percorso necessario per affrontare una partita senza forzare i tempi.

Lazio, Gattuso aspetta Marusic e Rovella: possibile rivalutazione per Napoli

Nonostante i miglioramenti, Gattuso ritiene che i due giocatori non siano ancora pronti per tornare in campo. La scelta è quella di lasciarli lavorare per altri giorni a Formello, evitando di anticipare un rientro che potrebbe rivelarsi prematuro.

Il prossimo riferimento è la sfida contro il Napoli, in vista della quale verranno nuovamente valutate le condizioni di entrambi. Per il tecnico si tratta di due recuperi particolarmente attesi. Marusic offre esperienza e alternative sulle corsie difensive, mentre Rovella può ampliare le possibilità di scelta a centrocampo.

Il loro ritorno permetterebbe inoltre a Gattuso di gestire meglio le rotazioni, soprattutto in una fase della stagione nella quale gli impegni ravvicinati richiedono energie fresche.ì Al momento, però, non ci sono certezze sulla loro disponibilità contro i partenopei. Molto dipenderà dalle risposte che arriveranno nei prossimi allenamenti.

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Lazio, Gudmundsson ancora ai box: serviranno almeno altre due settimane

Se per Marusic e Rovella il rientro appare più vicino, la situazione di Albert Gudmundsson richiede ancora pazienza. L’attaccante islandese, fermato dall’infortunio alla spalla rimediato durante gli impegni con la nazionale, non è ancora pronto per tornare a disposizione di Gattuso.

Le indicazioni sui tempi di recupero parlano di almeno altre due settimane prima di un possibile rientro. Si tratta di una stima minima, che potrà essere aggiornata in base all’evoluzione delle sue condizioni.

La sua assenza limita le alternative offensive della Lazio, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di cambiare interpreti durante le partite. Nel frattempo, Isaksen ha saputo sfruttare lo spazio ricevuto, diventando uno dei protagonisti dell’ottimo avvio di campionato biancoceleste.

Gattuso dovrà quindi continuare a gestire le risorse attualmente disponibili, aspettando notizie definitive dall’infermeria. Per Marusic e Rovella l’attenzione è già rivolta alla trasferta di Napoli; per Gudmundsson, invece, il percorso sarà ancora più lungo.