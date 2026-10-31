Lazio, attacco da record: sette partite di fila con almeno due gol! Gattuso può eguagliare un primato storico

Lazio, i biancocelesti segnano almeno due reti da sette giornate consecutive e vantano una percentuale realizzativa del 17,3%: soltanto Barcellona e Marsiglia fanno meglio nei cinque maggiori campionati europei

La Lazio di Gennaro Gattuso non si limita a vincere: segna con una continuità che nella storia biancoceleste ha pochissimi precedenti. Nelle ultime sette partite di Serie A, la formazione capitolina ha sempre realizzato almeno due reti, avvicinandosi a un traguardo raggiunto soltanto due volte dal club. E c’è un altro numero che rende ancora più interessante il rendimento offensivo della squadra: il 17,3% di percentuale realizzativa, un valore che la colloca sul podio europeo davanti a quasi tutte le grandi del continente. Due statistiche che raccontano quanto l’attacco laziale stia incidendo in questo avvio di stagione.

Lazio, sette partite consecutive con almeno due gol: nel mirino i record del 1937 e del 2020

Segnare due reti in una partita può essere relativamente comune. Ripetersi per sette giornate consecutive, invece, è qualcosa che alla Lazio è riuscito raramente. La squadra di Gattuso ha raggiunto questa striscia e adesso ha la possibilità di allungarla ulteriormente.

Nella storia biancoceleste, infatti, soltanto due volte è stata registrata una sequenza di almeno otto gare consecutive di Serie A con più di un gol segnato. La prima risale al gennaio 1937, quando la Lazio allenata da József Violak arrivò a otto incontri di fila.

La seconda è molto più recente e riporta alla squadra di Simone Inzaghi, che nel gennaio 2020 raggiunse addirittura 12 partite consecutive con almeno due reti all’attivo. Per Gattuso, dunque, la prossima gara di campionato rappresenta l’occasione per eguagliare la striscia del 1937.

Il primato assoluto dell’era Inzaghi rimane più distante, ma essere già arrivati a una sola partita da uno dei migliori risultati offensivi della storia laziale rende bene l’idea del momento attraversato dalla squadra.

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Lazio, il 17,3% dei tiri diventa gol: soltanto Barcellona e Marsiglia fanno meglio

Il dato forse più sorprendente riguarda però la precisione sotto porta. La Lazio presenta una percentuale realizzativa del 17,3%, la terza più alta tra tutte le squadre dei cinque principali campionati europei in questa stagione. Davanti ai biancocelesti ci sono soltanto il Barcellona, con il 19,1%, e il Marsiglia, fermo al 17,4%.

In termini pratici, significa che la Lazio trasforma in rete poco più di 17 conclusioni ogni 100 tentate. Non si tratta quindi soltanto della quantità di occasioni prodotte, ma soprattutto della capacità di sfruttarle. Il confronto con le altre squadre europee acquista ancora più valore considerando che i biancocelesti precedono, in questa particolare graduatoria, numerosi club abituati a dominare i rispettivi campionati.

La percentuale realizzativa non garantisce necessariamente che il rendimento rimanga identico per tutta la stagione, ma fotografa un attacco che finora ha sbagliato relativamente poco davanti alla porta.

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Lazio, Gattuso supera anche il dato del 2021/22: nessuno così preciso in Serie A da vent’anni

C’è infine un altro confronto che rende speciale il 17,3% registrato dalla Lazio. Considerando le ultime 20 stagioni di Serie A, nessuna squadra aveva raggiunto una percentuale realizzativa così elevata. Il precedente riferimento apparteneva proprio ai biancocelesti, che nel campionato 2021/22 avevano chiuso con il 17%.

La formazione di Gattuso sta dunque facendo registrare un valore persino superiore a quello della Lazio di cinque stagioni fa, sebbene il confronto riguardi un dato ancora parziale rispetto a quello di un’intera annata.

A contribuire a questa efficacia sono diversi protagonisti dell’attuale rosa. Gustav Isaksen ha già trovato tre gol nelle prime nove presenze, mentre anche centrocampisti come Kenneth Taylor sono riusciti a lasciare il segno. La distribuzione delle reti tra più giocatori rende l’attacco meno dipendente da un singolo finalizzatore.

Ora la sfida sarà mantenere questa precisione anche quando aumenteranno le difficoltà e le difese avversarie cercheranno nuove contromisure. Intanto, i numeri consegnano a Gattuso una doppia opportunità: proseguire una delle migliori serie realizzative nella storia della Lazio e confermare un’efficacia offensiva che, almeno per il momento, ha pochissimi rivali in Europa.