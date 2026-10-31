Gattuso cerca la sesta vittoria di fila contro il Cagliari: l’ultima volta accadde proprio contro i rossoblù!

Lazio, cinque successi consecutivi e 22 gol nelle prime dieci giornate: i biancocelesti inseguono un traguardo che manca dal 2021. Anche Zaccagni punta a migliorare i propri numeri

Cinque vittorie consecutive, 22 gol segnati nelle prime dieci giornate e una squadra che continua a viaggiare a ritmi altissimi. La Lazio di Gennaro Gattuso arriva alla sfida contro il Cagliari con la possibilità di raggiungere un traguardo che manca da oltre cinque anni. L’ultimo filotto di sei successi consecutivi in Serie A risale infatti al febbraio 2021 e, curiosamente, fu proprio una vittoria contro i rossoblù all’Olimpico a completarlo. Un precedente che rende ancora più interessante il prossimo appuntamento dei biancocelesti, reduci dal netto successo per 6-0 sul Sassuolo. Tra i giocatori da seguire ci sarà anche Mattia Zaccagni, già vicino a eguagliare uno dei suoi migliori risultati stagionali in termini di assist.

Lazio Cagliari, Gattuso insegue la sesta vittoria consecutiva: il precedente del 2021

La Lazio non perde colpi e ha messo insieme cinque vittorie consecutive in campionato, una serie che le ha permesso di consolidare il proprio ottimo rendimento in questo avvio di stagione. Per ritrovare sei successi di fila bisogna tornare al febbraio 2021, quando sulla panchina biancoceleste sedeva Simone Inzaghi. Anche allora fu il Cagliari l’avversario della sesta vittoria, arrivata allo Stadio Olimpico.

Una coincidenza che accompagna la preparazione della prossima partita, nella quale Gattuso proverà a raggiungere lo stesso risultato.

Il dato assume particolare valore perché una striscia di questo tipo richiede continuità anche contro avversari differenti, indipendentemente dal momento della stagione.

La Lazio ha già dimostrato di saper vincere partite complicate, come quella contro la Juventus a Torino, ma anche di poter sfruttare le occasioni per imporsi con risultati larghi. Il prossimo ostacolo sarà rappresentato dalla formazione rossoblù, chiamata a interrompere la serie positiva dei capitolini.

Lazio, 22 gol dopo dieci giornate: soltanto tre precedenti migliori nella storia biancoceleste

La vittoria per 6-0 contro il Sassuolo ha portato il totale delle reti segnate dalla Lazio a quota 22 nelle prime dieci giornate di Serie A. Un bottino che trova pochi confronti nella storia del club.

Soltanto in tre stagioni, infatti, i biancocelesti avevano realizzato più gol allo stesso punto del campionato. Nel 1942/43 la Lazio arrivò a quota 24, cifra raggiunta anche nel 1999/00, l’annata dello storico secondo scudetto.

Il primato appartiene invece alla stagione 2017/18, quando la formazione allenata da Simone Inzaghi aveva già segnato 26 reti dopo dieci incontri.

La squadra di Gattuso si inserisce dunque tra gli attacchi più produttivi della storia laziale in questa fase del torneo. La goleada contro il Sassuolo ha naturalmente inciso sul totale, ma il rendimento offensivo non dipende da una sola partita: i biancocelesti sono andati a segno con notevole regolarità nelle ultime settimane.

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Lazio, Zaccagni a quota cinque assist: vicino ai suoi migliori numeri in Serie A

Tra i protagonisti della produzione offensiva della Lazio c’è anche Mattia Zaccagni, che sta contribuendo alla manovra biancoceleste non soltanto attraverso i gol. Nelle prime nove giornate di questo campionato, il capitano ha realizzato due reti e cinque assist. Sono numeri che lo avvicinano a uno dei suoi migliori risultati personali nella massima serie.

Soltanto in due stagioni, infatti, Zaccagni è riuscito a servire sei passaggi vincenti in Serie A: nel 2022/23 e nel 2024/25, sempre con la maglia della Lazio. Adesso gli manca appena un assist per eguagliare quel traguardo, con buona parte del campionato ancora da disputare.

Il suo contributo permette a Gattuso di contare su un giocatore capace sia di concludere personalmente sia di mettere i compagni nelle condizioni di segnare. Contro il Cagliari, dunque, la Lazio avrà più di un obiettivo: conquistare la sesta vittoria consecutiva, continuare ad alimentare uno degli attacchi più prolifici della propria storia e accompagnare la crescita individuale dei protagonisti di questo avvio di stagione.