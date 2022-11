Marusic: «Milinkovic ha un rapporto straordinario coi tifosi»

Adam Marusic ha sottolineato il grande rapporto di Milinkovic-Savic coi tifosi della Lazio: affetto incredibile

Durante l’intervista con Mozzartsport, Adam Marusic ha parlato così del rapporto tra Milinkovic e i tifosi della Lazio:

«I tifosi lo adorano. Ovunque appaia, è assediato. È arrivato qui da giovane, si è sviluppato e ha contribuito molto al club. È qui da otto anni… Ha avuto un ottimo rapporto con loro sin dal primo giorno. Lo adorano e lui li ricambia sul campo. Ha fatto grandi cose. Ha vinto tre trofei nella Lazio. È un grande traguardo giocare per così tanti anni a quel livello in Serie A. È sicuramente il miglior centrocampista del campionato. Un giocatore così completo non esiste».

