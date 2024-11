Marusic a Sky Sport: «Dopo molti anni stiamo facendo bene sia in Serie A che in Europa, ecco dove vogliamo arrivare»

Le parole di Adam Marusic, difensore della Lazio, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida dei biancocelesti con il Lugodorets in Europa League

COSA É CAMBIATO RISPETTO AGLI SCORSI ANNI – «Quest’anno giochiamo bene tutte le competizioni, con i nuovi arrivati e il mister sono cambiate diverse cose. Chiunque gioca vuole dare il massimo».

OBIETTIVI – «Sono contento perché dopo molti anni stiamo facendo bene sia in campionato che in Europa. Dove vogliamo arrivare? Il più lontano possibile. Abbiamo fatto un grande inizio di stagione, pensavo ci sarebbe voluto più tempo ma stiamo facendo bene sin dall’inizio e penso che possiamo solo crescere».

LUGODORETS – «Giochiamo in casa, la gara è importante contro una squadra che non ha una buona classifica ma che non va sottovalutata. Io seguo un po’ il calcio bulgaro so come giocano e hanno un buon allenatore. Dobbiamo dare tutto e lottare su ogni pallone, solo così possiamo vincere».