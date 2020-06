Calciomercato Lazio, non solo il PSG: anche l’Everton punta Marusic

Calciomercato Lazio, per Marusic non c’è solo il PSG. Anche l’Everton si mette in fila per il terzino della Lazio: le ultime

Nelle ultime uscite stagionali, Marusic si è rivelato utile per l’economia della squadra. Adattandosi sull’out di sinistra, ha permesso ad Inzaghi di usarlo come jolly per sopperire l’assenza di Lulic, fermato da un problema alla caviglia.

Il terzino, però, è da mesi nel mirino del PSG che vorrebbe prelevarlo dalla Lazio per sostituire Meunier e non sarebbe l’unico club pronto a fare un’offerta. Secondo quanto riportato da Le10Sport, anche l’Everton di Ancelotti avrebbe adocchiato il giocatore per rimpolpare la corsia di destra, non convinto dai vari Walcott, Iwobi, Sigurdsson e Sidibe.