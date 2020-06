Lazio, il PSG vuole il pacchetto completo: l’offerta per Milinkovic e Marusic

Calciomercato, dalla Francia: il PSG vuole Marusic e Milinkovic, pronto a fare un’offerta da 80 milioni per entrambi

Il PSG su Marusic e Milinkovic. Ormai è questo il leitmotiv degli ultimi mesi destinato ad accompagnare anche l’estate dei tifosi. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club francese vorrebbe il pacchetto completo offendo alla Lazio 80 milioni.

Idea piuttosto utopica, visto che solo per il Sergente la società chiede cifre a tre zeri; mentre per il montenegrino sta pensando addirittura al rinnovo.

Difficile che la Lazio lasci partire i suoi campioni, per queste cifre poi…