Marusic e non SOLO: i pronostici dei calciatori della Lazio per EURO2024 – FOTO

Marusic e non solo: i pronostici dell’esternom di Cataldi e di Gustav Isaksen in vista degli Europei del 2024

Adam Marusic, esterno della Lazio, ha dato il proprio pronostico in vista dei prossimi Europei in Germania al via in questi giorni.

Oltre all’esterno sono arrivati anche i pensieri di Danilo Cataldi e Gustav Isaksen. Per Marusic a vincere sarà la Francia, per Isaksen la Danimarca o l’Italia e per Danilo Cataldi l’Inghilterra.