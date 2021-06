Il futuro di Adam Marusic sembra essere ancora tutto da decidere. E occhio alla corte del Psg: la situazione

Adam Marusic è sicuramente stato tra i grandi protagonisti dell’ultima stagione della Lazio. Ed ecco che le sue prestazioni non sono certo passate inosservate. I biancocelesti, come più volte detto, avrebbero intenzione di blindarlo, ma l’incontro con il suo agente Kezman continua a slittare.

I capitolini, come sottolineato dall’edizione odierna de Il Messaggero, dovranno fare attenzione al corteggiamento di alcuni club, tra cui spicca il PSG. Con un’offerta di 20-25 milioni il 28enne potrebbe anche partire. Non resta che attendere quel che succederà. Sul fronte terzini tutto appare in evoluzione.