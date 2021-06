Calciomercato Lazio, rinviato incontro con l’agente di Milinkovic e Marusic

Lazio al lavoro sul fronte calciomercato, con qualche ritardo: l’incontro con l’agente di Milinkovic e Marusic è stato rinviato

Molti nomi che circolano dalle parti di Formello e diverse situazioni da sistemare: il fronte calciomercato per la Lazio sta diventando sempre più vivo. La società biancoceleste, infatti, è al lavoro per allestire la squadra della prossima stagione, anche se è costretta ad affrontare qualche ritardo.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, Mateja Kezman, agente di Sergej Milinkovic-Savic e di Adam Marusic, ha rimandato il suo arrivo a Roma e, di conseguenza, l’incontro con la dirigenza della Lazio per discutere dei suoi assistiti: sul piatto ci sono il rinnovo di contratto del montenegrino e le possibili offerte per il fenomeno serbo. Per il primo si dovrebbe risolvere in tempi brevi, vista la poca distanza tra domanda e offerta sullo stipendio (il giocatore chiede 2 milioni, la società ne offre 1,5); per il secondo, invece, Kezman sembra pronto a portare sul piatto un’offerta del Liverpool. La Lazio è pronta ad ascoltare le proposte del procuratore, ma il Sergente non si muoverà da Roma per meno di 80 milioni di euro.