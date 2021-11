Marusic, si attende la negatività al tampone: la situazione

In casa Lazio si attendono novità e notizie sul fronte Marusic: ecco qual è la situazione del giocatore biancoceleste

Archiviata la sconfitta di ieri, è tempo già di guardare avanti. La Lazio dopo il ko con la Juve deve concentrarsi sui prossimi impegni, a partire da quello di giovedì contro la Lokomotiv Mosca.

Per oggi Sarri ha concesso un giorno di riposo e gli allenamenti riprenderanno domani. Ed ecco che l’occhio non può non andare all’infermeria. Al di là del recupero di Immobile. la grande attesa è tutta per Marusic. Il giocatore in questo momento si trova in Serbia, perché positivo al Covid. La carica virale è bassa, ma solo quando si negativizzerà potrà tornare alla base ed essere di nuovo a disposizione.