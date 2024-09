Martusciello ELOGIA gli avversari della Lazio: «FERMANDO la squadra di Baroni hanno iniziato alla grande»

Le parole di Giovanni Martusciello, ex vice e poi tecnico della Lazio e ora sulla panchina della Salernitana alla vigilia della Coppa Italia

Giovanni Martusciello ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia della Salernitana contro l’Udinese: il tecnico ex Lazio ha elogiato gli avversari di domani, anche per la loro vittoria contro i biancocelesti. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Ha iniziato la stagione alla grande, fermando squadre forti come Bologna e Lazio ed attestandosi nelle parti alte della classifica. Ho visto la partita contro la Roma e ha fatto comunque buone cose, nonostante il risultato sia stato rotondo. Bisognerà fare attenzione anche lì alla voglia di riscatto e soprattutto a quella di giocatori che hanno avuto poco spazio di mettersi in evidenza. Non sarà semplice, ai miei ragazzi chiedo solo di dare il massimo e interpretare la gara come se fosse campionato».