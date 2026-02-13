Martone (ag. Patric): «Il difensore ha vissuto un periodo sfortunato, è un tifoso della Lazio. Lotito? Dico questo»

Sandro Martone, agente di Patric, ha parlato del difensore della Lazio e di tanto altro in un’intervista a Tuttomercatoweb. Le sue parole

La Lazio ritrova innesti importanti in difesa, a partire da Patric. Del difensore e di tanto altro ha parlato l’agente Sandro Martone in un’intervista a Tuttomercatoweb. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni:

CONDIZIONI PATRIC – «Patric ha vissuto un periodo sfortunato, la scorsa stagione ha giocato a lungo con una frattura ossea perché Baroni gli chiedeva di stringere i denti, è andato avanti con antidolorifici e iniezioni, ma quando non ne ha potuto più è stato costretto a fermarsi e a sottoporsi ad intervento chirurgico. In questa stagione, invece, ha avuto un infortunio muscolare, probabilmente legato anche alla precedente lunga assenza dai campi di gioco, dovuta al periodo post operatorio. È una bandiera della Lazio e spera di trovare più minutaggio possibile, sente che può dare ancora tanto».

LAZIO – «Mi auguro di si. Innanzitutto Patric è un tifoso della Lazio e come tutti i tifosi è molto dispiaciuto del momento non brillantissimo, ma felice per il passaggio del turno. Lavora ogni giorno dentro e fuori dal campo per far sì che la Lazio ritorni dove merita. Il ragazzo è convinto che Fabiani, Sarri e Lotito abbiano le spalle abbastanza larghe per aiutare la squadra a venir fuori da questa situazione e ricostruire un ciclo vincente. Non dimentichiamoci che la Lazio negli ultimi due anni ha perso dei totem come Immobile, Milinkovic e Luis Alberto e ci vuol tempo per ricreare un gruppo più che competitivo».

LOTITO – «Lotito come De Laurentiis è un presidente che non ha alle spalle fondi americani o arabi. Gli va dato merito di aver sistemato i conti di un club che ha rilevato sull’orlo del fallimento. Forse ha sbagliato non aver ceduto i suoi top player nel momento giusto. (…) A gennaio però sia con la cessione del Taty che con quella di Guendouzi che la Lazio è riuscita a fare delle plusvalenze importanti e a sbloccare il mercato. Di questo va dato merito anche a Fabiani che nonostante non abbia potuto rinforzare la squadra in estate, in silenzio sta facendo un lavoro disumano a livello tecnico e ambientale per ricreare l’amalgama giusta».

