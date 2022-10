Mario Gila, a Graz per il riscatto: lo spagnolo è in crescita

Mario Gila potrebbe partire dal 1′ nel match di domani contro lo Sturm Graz. Lo spagnolo ha voglia di riscatto

Mario Gila potrebbe partire dal 1′ nel match di domani contro lo Sturm Graz. Lo spagnolo ha voglia di riscatto, dopo la pessima prestazione offerta contro il Midtjylland.

Come riportato da La Repubblica, l’iberico ha lanciato qualche segnale già contro lo Spezia, entrando nel secondo tempo e mettendosi in mostra per applicazione, aggressività e concentrazione. Ora la prova della nove: dalla sua crescita può passare parte del cammino europeo della Lazio.