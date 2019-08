MARIENFELD 1 – Lazio, nel pomeriggio il primo allenamento. Da valutare Wallace e Luiz Felipe

Lazio, dopo aver trascorso una notte a Paderbon la squadra questa mattina è partita per Marienfeld

La due-giorni di amichevoli con Bournemouth e Paderborn è andata in archivio: questo pomeriggio la Lazio inizierà la seconda fase di preparazione estiva a Marienfeld. Nel pomeriggio è prevista la prima seduta d’allenamento, la prima nella cittadina tedesca.

La seduta sarà incentrata su un lavoro di scarico per i giocatori che ieri sono scesi in campo. Per quanto riguarda gli infortunati: Lucas Leiva, Marusic e Lukaku, per loro ci sarà un allenamento differenziato. Da monitorare le condizioni di Luiz Felipe (influenzato) e Wallace (problema fisico), che ieri non hanno partecipato all’amichevole.