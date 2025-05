Marelli sul mancato rigore su Pedro: «Marianucci prende anche il pallone ma all’inizio il contatto è tutto sulla gamba»

Marelli, arbitro molto esperto della nostra Serie A, ha commentato il penalty non assegnato alla Lazio per l’intervento subito da Pedro

Torna a vincere la Lazio che ha sconfitto l’Empoli grazie alla rete di Dia sul manto erboso del Castellani. I biancocelesti ora possono puntare con maggior decisione al quarto posto in classifica. Tuttavia un episodio ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra di Baroni che lamenta la decisione di Marianucci di non assegnare il rigore nel finale su Pedro. A prendere parola su quest’argomento è stato anche l’ex arbitro Marelli ai microfoni di Dazn. Le parole:

«Marianucci prende anche il pallone ma all’inizio il contatto è tutto sulla gamba sinistra di Pedro che non può avanzare, Lo stesso giocatore dell’Empoli guarda subito l’arbitro per capire se stia per assegnare il rigore. In questo caso manca il calcio di rigore e il giallo. Anche il Var aveva tutti i parametri per intervenire e correggere la decisione di Colombo probabilmente in sala Var hanno ritenuto che il contatto iniziale non compromettesse l’azione di Pedro. Abbaglio di Colombo».