Marchisio: «Belotti è stato il migliore in campo, ma anche Immobile...»

L’ex calciatore della Juventus, Claudio Marchisio, ha parlato di Belotti e Immobile nel post partita di Bulgaria-Italia

L’Italia vince contro la Bulgaria e si porta a 6 punti in classifica nel gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Decisivo Belotti, a segno su calcio di rigore e vicino alla doppietta.

Nel post partita di Bulgaria-Italia, Claudio Marchisio si è espresso sulla prestazione dell’attaccante del Torino dagli studi di Rai Sport: «Andrea Belotti è stato il migliore in campo del match. Ha segnato, ha colpito un palo andando vicino alla doppietta. Ma anche Immobile si è reso pericoloso quando è entrato».