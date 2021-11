Marcatori Champions League: due biancocelesti nella top 10

Due biancocelesti, uno del passato (Inzaghi) uno del presente (Immobile) nella top ten dei marcatori Champions

Transfermarkt ha stilato la Top 10 dei migliori marcatori italiani in Champions League, tra questi c’è anche l’attuale capitano biancoceleste. Con 9 gol in 15 partite, Ciro Immobile si posiziona al decimo posto chiudendo la classifica che al vertice vede l’ex attaccante del Milan Filippo Inzaghi con 46 reti in 81 gare.

C’era una volta il tricolore 🇮🇹 nei tabellini della #UCL. Sono davvero pochi gli italiani a poter cambiare in questa edizione la top 10 dei migliori marcatori ⚽ di casa nostra nella principale competizione 🏆 per club d’Europa.#TMdatabase pic.twitter.com/mW62oD1rC9 — Transfermarkt.it (@TMit_news) November 24, 2021

In biancoceleste meglio di Immobile ha fatto solo Simone Inzaghi, l’ex allenatore della Lazio si posiziona al quinto posto con 15 gol in 31 gare.