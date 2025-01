Manu Konè accende il derby: «Sarà una battaglia da vincere per noi. Guendouzi? In campo non ho amici»

Manu Konè, il francese alla vigilia del derby accende la sfida rilasciando forti dichiarazioni soffermandosi anche sul gigante della Lazio

Ai microfoni de Il Romanista ha parlato Manu Konè, il quale alla vigilia di Roma Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stracittadina soffermandosi su Guendouzi

PAROLE – Per me sarà la prima volta in un derby di città come questo. Capisco che è qualcosa di enorme, ma veniamo da una bella prestazione. Cercheremo di fare il nostro meglio. Guendouzi? In campo non ho amici, non faccio sconti a nessuno. Possiamo arrivare in fondo in Europa League