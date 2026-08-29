Manfredini: «Romagnoli è un giocatore affidabile, ma la situazione è da chiarire!»

Christian Manfredini, ex Lazio, ha rilasciato ai nostri taccuini un’intervista esclusiva! Ecco quanto emerso

La nuova Lazio targata Gennaro Gattuso è pronta a misurarsi con i primi appuntamenti ufficiali dopo un’estate ricca di cambiamenti! Tra gli innesti più attesi ci sono Davide Frattesi e Andrea Pinamonti, profili individuati per aumentare qualità e personalità della rosa biancoceleste. Dopo il successo ottenuto al Dall’Ara contro il Bologna, la squadra si prepara ora all’esordio casalingo contro il Genoa all’Olimpico. Proprio del momento vissuto dalla Lazio ha parlato Christian Manfredini, ex giocatore biancoceleste, in un’intervista esclusiva concessa ai nostri taccuini di LazioNews24, analizzando presente e prospettive future del club! Vi riportiamo di seguito un estratto:

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Come valuta allo stato attuale la rosa di Gattuso, orfana di Gila, e con la situazione Romagnoli da chiarire? Inoltre Rino Gattuso è il tecnico giusto per rialzare le sorti della squadra e far innamorare nuovamente i tifosi a fronte delle proteste contro Lotito?

«Credo che Gattuso sia un allenatore formato, ha avuto sue esperienze, e alla Lazio ci può stare tranquillamente. Nella rosa attuale sicuramente mancano degli effettivi, giocatori da consolidare. Romagnoli è un giocatore affidabile, perché ormai conosce il campionato e la squadra biancoceleste, ma la situazione è ancora da chiarire, quindi è un calciatore sui cui non so se si può fare affidamento totalmente in questo momento. Però i tifosi possono avvicinarsi alla squadra soltanto con delle vittorie, anche se la frattura con la società non dico sia insanabile, ma quasi. Se la squadra riuscisse a fare delle vittorie importanti, io credo che i tifosi possano avvicinarsi di nuovo e sostenere la squadra in casa, perché poi da casa la sostengono sempre».