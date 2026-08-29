Calciomercato
Il Levante insiste per Ratkov: la Lazio aspetta il rilancio per cedere il centravanti
La Lazio resta in attesa di una nuova offerta del Levante per l’attaccante Ratkov: tutti gli aggiornamenti sulla possibile cessione del
Il futuro di Petar Ratkov potrebbe essere lontano dalla Lazio. L’attaccante serbo è finito nel mirino del Levante, che sta lavorando per provare a raggiungere un’intesa con la società biancoceleste in questi ultimi giorni della sessione estiva e per battere la fitta concorrenza.
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Il Levante prepara il rilancio per Ratkov
Come riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il proprio profilo X, la Lazio attende un rilancio da parte del club spagnolo. Le condizioni presentate fino a questo momento non hanno quindi permesso di arrivare alla chiusura dell’operazione, ma la trattativa resta aperta e potrebbe registrare presto nuovi sviluppi.
Il possibile trasferimento dell’attaccante giunto nella Capitale sette mesi fa dipenderà dalla nuova proposta degli iberici e dalla successiva valutazione della dirigenza capitolina. Il centravanti rimane così uno dei nomi da seguire sul fronte delle uscite, mentre la Lazio aspetta di capire se dalla Spagna arriverà un’offerta ritenuta adeguata. Al momento, secondo quanto riferito dalla fonte, non è ancora possibile confermare il raggiungimento di un accordo definitivo tra le due società.
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