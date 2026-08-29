Provstgaard osservato dallo Sporting: la richiesta dei biancocelesti

Provstgaard ha attirato l’interesse del club portoghese dopo la crescita mostrata a Formello! Le novità sul difensore in uscita dalla Lazio

La crescita di Oliver Provstgaard non è passata inosservata. Il difensore danese, arrivato alla Lazio nel gennaio 2025, ha conquistato progressivamente spazio e considerazione grazie al lavoro svolto con diversi allenatori, fino a diventare un profilo seguito anche fuori dai confini italiani.

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Lo Sporting Lisbona monitora Provstgaard

Secondo quanto riportato dal portale portoghese Leonino, sul centrale biancoceleste avrebbe infatti acceso i riflettori lo Sporting Lisbona che starebbe valutando il colpo dalla Lazio come possibile alternativa nel caso di una partenza di Gonçalo Inácio, uno dei pezzi pregiati della rosa.

L’interesse dello Sporting, però, deve fare i conti con la valutazione fatta da Gattuso, che non sembra intenzionato a privarsi facilmente del giocatore senza avere un adeguato rimpiazzo già pronto a vestire la magli biancoceleste.

La Lazio fissa il prezzo: servono 25 milioni

A Formello la richiesta per lasciar partire Provstgaard nelle ultime ore di mercato sarebbe infatti di circa 25 milioni di euro. Una cifra considerata elevata dal club portoghese, che difficilmente potrebbe sostenere un investimento di questo tipo per il difensore danese.

Arrivato in biancoceleste poco più di un anno fa, Provstgaard ha mostrato una crescita costante sotto la guida di Baroni, Sarri e ora Gattuso, diventando una delle risorse più interessanti del reparto arretrato.

Per il momento lo Sporting Lisbona resta alla finestra, mentre la Lazio valuta ogni possibile scenario consapevole di avere tra le mani un giocatore con importanti margini di crescita.