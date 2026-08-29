Avversari
Lazio Genoa, tabù secondo ko. Il Grifone di De Rossi sfida la storia recente
Lazio Genoa, domani il match! Il Grifone a caccia di riscatto: evitare il bis del 2021/22 per scacciare i fantasmi del passato
L’attesa è ormai agli sgoccioli per un appuntamento di grande fascino della massima serie, con i riflettori pronti ad accendersi sullo storico impianto della Capitale. Domani, 30 agosto, lo stadio Olimpico ospiterà la grande sfida tra la Lazio e il Genoa, con fischio d’inizio fissato per le ore 20:45, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2026/27.
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Il ko all’esordio contro il Napoli e la tradizione favorevole per il Genoa
Il cammino della compagine ligure in questo inizio di torneo non è iniziato sotto i migliori auspici, complice la sconfitta rimediata nella partita inaugurale. Il Genoa ha infatti perso nell’esordio di questa Serie A affrontando il Napoli, un risultato che impone adesso massima attenzione in vista della trasferta romana contro la Lazio. Tuttavia, analizzando il passato recente della società, emerge un dato statistico estremamente confortante per i tifosi: nelle precedenti undici stagioni disputate nel massimo campionato nazionale, soltanto in una circostanza il Grifone ha collezionato due sconfitte consecutive nelle prime due giornate giocate nel torneo.
Il precedente del 2021/22 con Davide Ballardini e la sfida contro la Lazio
L’unico precedente negativo che fa eccezione nella recente storia della squadra risale all’annata 2021/22, quando i liguri incassarono un doppio ko consecutivo in avvio di torneo sotto la guida tecnica di Davide Ballardini. A parte quella specifica parentesi, i rossoblù hanno quasi sempre dimostrato una notevole capacità di reazione immediata dopo una battuta d’arresto iniziale. La Lazio è dunque avvisata: la formazione ospite scenderà in campo determinata a sfatare i pronostici e a sfruttare i dati storici a proprio favore per evitare un amaro bis di sconfitte in questo avvio di campionato.
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