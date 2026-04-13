Avversari
Mandragora nel pre partita: «Sento la responsabilità! Speriamo di fare punti»
Rolando Mandragora, giocatore della Fiorentina, ha parlato nel pre partita del match della 32a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri. Le dichiarazioni
Rolando Mandragora, giocatore della Fiorentina, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 32a giornata di Serie A 2025/26 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:
RESPONSABILITA’ – «Si la responsabilità la sento a prescindere! Sono uno dei più vecchi ed esperti, non deve essere un alibi, sappiamo che faremo la nostra partita malgrado le assenze».
OBIETTIVO – «Da un po’ di tempo a questa parte ogni match è un’occasione, speriamo di fare punti perché ne abbiamo bisogno per la salvezza».
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