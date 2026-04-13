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Mandragora nel pre partita: «Sento la responsabilità! Speriamo di fare punti»

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3 giorni ago

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Mandragora

Rolando Mandragora, giocatore della Fiorentina, ha parlato nel pre partita del match della 32a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri. Le dichiarazioni

Rolando Mandragora, giocatore della Fiorentina, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 32a giornata di Serie A 2025/26 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

RESPONSABILITA’ – «Si la responsabilità la sento a prescindere! Sono uno dei più vecchi ed esperti, non deve essere un alibi, sappiamo che faremo la nostra partita malgrado le assenze».

OBIETTIVO – «Da un po’ di tempo a questa parte ogni match è un’occasione, speriamo di fare punti perché ne abbiamo bisogno per la salvezza».

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