Gattuso pensa al ritorno di Mandas in biancoceleste per sopperire all’eventuale cessione di Provedel all’Inter! Le ultime sull’estremo difensore

La Lazio continua a monitorare con attenzione il profilo di Chrīstos Mandas, attualmente girato in prestito al Bournemouth. Nonostante il club inglese sia intenzionato a trattenerlo, il giocatore desidera giocare titolare, un obiettivo che potrebbe portarlo a valutare altre opportunità in Italia.

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Lazio, si cerca un’opzione per il titolare della prossima stagione

L’allenatore Gennaro Gattuso, secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, stima molto il greco e lo considera un possibile titolare nel caso sempre più concreto in cui Ivan Provedel dovesse lasciare la società biancoceleste.

L’ex estremo difensore biancoceleste rappresenta quindi un’alternativa concreta e di prospettiva per la squadra capitolina, in quanto si è già dimostrato capace di garantire affidabilità e continuità tra i pali in quanto è già inserito nel contesto tecnico del club.

Non solo la Lazio, forte l’interesse di altri club di Serie A

Sul fronte del calciomercato, Mandas ha attratto anche l’attenzione della Fiorentina, che lo valuterebbe come possibile sostituto di De Gea, in quanto Tommaso Martinelli sarà probabilmente destinato ad un nuovo anno di cadetteria. La situazione resta in evoluzione, con la società capitolina pronta a farsi avanti nel momento in cui si definisse il futuro di Provedel.

L’eventuale ritorno a casa di Mandas potrebbe quindi rappresentare un colpo importante per la Lazio, garantendo un’alternativa affidabile e di prospettiva nel ruolo chiave del portiere, con Gattuso pronto a inserirlo nel progetto tecnico del club in caso di partenza dell’ex Spezia.