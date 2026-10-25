Conferenza stampa Gilardino: «Rino sta facendo cose incredibili. Abbiamo avuto 3-4 chance da rete, bravo Mandas» – Lazio News 24

Conferenza stampa Gilardino: il tecnico del Parma interviene dopo la partita contro la Lazio giocatasi allo Stadio Olimpico
Alberto Gilardino, tecnico del Parma, interviene in conferenza stampa nel post partita del match dell’8a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Lazio giocatasi allo Stadio Olimpico. Le sue parole, riportate dai colleghi di TMW:
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MANDAS – «Abbiamo giocato anche in casa col Torino che sta giocando in maniera eccelsa. La Lazio sta
facendo un grande campionato, Rino sta esaltando le qualità dei singoli in maniera
incredibile. Poi pero devo fare un’analisi lucida della partita e nel primo tempo abbiamo fatto
un passo avanti rispetto al Torino nelle distanze e nelle ripartenze. Dovevamo essere più
efficaci, abbiamo avuto 3-4 occasioni per sbloccarla ed e stato bravo Mandas. Abbiamo
preso due gol troppo facilmente nel secondo tempo e non mi e piaciuto come abbiamo
staccato la spina.»
CHANCE DA RETE – «Sarei più preoccupato se non producessimo occasioni da gol. Tra Inter, Torino e oggi le
abbiamo create, posso solo tartassare i nostri giocatori offensivi per essere piu cinici ed
efficaci in zona gol.»
GOL SUBITO – «È cambiata la partita dopo il gol subito, li non abbiamo capito il momento della partita e
questa è una crescita che dobbiamo fare velocemente. Abbiamo preso il primo gol per una
deviazione, il secondo e un infortunio ma dopo l’1-0 devi rimanere in partita e non puoi subire
ripartenze. Diventa tutto difficile se prendi due gol così, negli ultimi 20 minuti ho provato a
schierare un 4-2-4 per provare a riprendere la partita ma non ci siamo riusciti.»
TEMPO – «Come ho detto prima, sul 2-0 c’e stato un atteggiamento anche posturale di alcuni che non
va bene. Siamo coscienti del momento, ma all’interno delle difficolta dobbiamo andare a mille
all’ora. Se fai gol al 70esimo invece che al 95esimo la partita puo cambiare, dobbiamo
essere bravi a maturare velocemente. Siamo la squadra più giovane del campionato, questo
è un percorso dove ci vuole più tempo ma dobbiamo farlo velocemente.»