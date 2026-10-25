Conferenza stampa Gilardino: «Rino sta facendo cose incredibili. Abbiamo avuto 3-4 chance da rete, bravo Mandas» – Lazio News 24

Conferenza stampa Gilardino: il tecnico del Parma interviene dopo la partita contro la Lazio giocatasi allo Stadio Olimpico

Alberto Gilardino, tecnico del Parma, interviene in conferenza stampa nel post partita del match dell’8a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Lazio giocatasi allo Stadio Olimpico. Le sue parole, riportate dai colleghi di TMW:

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MANDAS – «Abbiamo giocato anche in casa col Torino che sta giocando in maniera eccelsa. La Lazio sta

facendo un grande campionato, Rino sta esaltando le qualità dei singoli in maniera

incredibile. Poi pero devo fare un’analisi lucida della partita e nel primo tempo abbiamo fatto

un passo avanti rispetto al Torino nelle distanze e nelle ripartenze. Dovevamo essere più

efficaci, abbiamo avuto 3-4 occasioni per sbloccarla ed e stato bravo Mandas. Abbiamo

preso due gol troppo facilmente nel secondo tempo e non mi e piaciuto come abbiamo

staccato la spina.»

CHANCE DA RETE – «Sarei più preoccupato se non producessimo occasioni da gol. Tra Inter, Torino e oggi le

abbiamo create, posso solo tartassare i nostri giocatori offensivi per essere piu cinici ed

efficaci in zona gol.»

GOL SUBITO – «È cambiata la partita dopo il gol subito, li non abbiamo capito il momento della partita e

questa è una crescita che dobbiamo fare velocemente. Abbiamo preso il primo gol per una

deviazione, il secondo e un infortunio ma dopo l’1-0 devi rimanere in partita e non puoi subire

ripartenze. Diventa tutto difficile se prendi due gol così, negli ultimi 20 minuti ho provato a

schierare un 4-2-4 per provare a riprendere la partita ma non ci siamo riusciti.»

TEMPO – «Come ho detto prima, sul 2-0 c’e stato un atteggiamento anche posturale di alcuni che non

va bene. Siamo coscienti del momento, ma all’interno delle difficolta dobbiamo andare a mille

all’ora. Se fai gol al 70esimo invece che al 95esimo la partita puo cambiare, dobbiamo

essere bravi a maturare velocemente. Siamo la squadra più giovane del campionato, questo

è un percorso dove ci vuole più tempo ma dobbiamo farlo velocemente.»