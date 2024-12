Mandas a LSC: «Voglio vincere un trofeo con la Lazio. Importante la reazione dopo Parma»

Manda, portiere della Lazio, ha parlato dopo il fischio finale del match contro il Napoli ai microfoni di LSC

Christos Mandas a LSC ha parlato dopo Lazio Napoli di Coppa Italia.

VITTORIA – «Sono molto felice per questa vittoria. La cosa importante è vincere, anche per la nostra psicologia. Voglio vincere anche io un trofeo con la Lazio, è un sogno, perché non la Coppa Italia?».

GIGOT – «Un difensore forte e intelligente in campo».

REAZIONE DOPO PARMA – «A Parma abbiamo giocato bene, siamo stati sfortunati. Per noi aver reagito è stato importante».