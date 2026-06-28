Lazio, rebus Mandas-Motta tra i pali: Gattuso chiamato alla scelta che può cambiare il mercato

Mandas o Motta? Il nuovo allenatore della Lazio Gennaro Gattuso deve decidere a chi dei due affidarsi in vista della prossima stagione

A pochi giorni dall’apertura della sessione invernale di calciomercato, in casa Lazio resta aperto un dossier particolarmente delicato: quello legato alla porta. Il ritorno di Christos Mandas dal prestito al Bournemouth, esperienza che non ha prodotto gli effetti sperati, rischia infatti di riaprire completamente il tema delle gerarchie tra i pali.

Il portiere greco tornerà a Formello con la voglia di rilanciarsi e con le qualità per provare a conquistare spazio. Allo stesso tempo, però, la Lazio dovrà fare i conti con quanto accaduto nel finale di stagione, quando Edoardo Motta ha sfruttato al massimo l’occasione ricevuta dopo l’infortunio di Ivan Provedel. Le sue prestazioni hanno lasciato il segno e hanno reso meno scontata qualsiasi decisione futura.

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Mandas, Gattuso davanti al ballottaggio con Motta

La scelta passerà inevitabilmente da Gennaro Gattuso, chiamato a definire una gerarchia chiara prima che il mercato entri nel vivo. Da una parte c’è Mandas, portiere più strutturato, già abituato a certi livelli e potenzialmente pronto per assumersi responsabilità importanti. Dall’altra c’è Motta, giovane in crescita, reduce da un finale convincente e desideroso di confermare quanto mostrato sul campo.

Il tecnico biancoceleste dovrà capire se puntare sull’esperienza e sulla voglia di riscatto del greco oppure se dare continuità al percorso del giovane portiere italiano. Una scelta tecnica, certo, ma anche strategica: il ruolo del numero uno può incidere sugli equilibri dello spogliatoio e sulle mosse di mercato.

Provedel verso l’Inter e Furlanetto sullo sfondo

A rendere il quadro ancora più interessante c’è la situazione di Ivan Provedel, destinato a trasferirsi all’Inter. La sua uscita libererebbe definitivamente un posto importante nelle gerarchie della Lazio, lasciando spazio a un nuovo ciclo tra i pali.

In questo contesto resta da valutare anche il ruolo di Alessio Furlanetto, che dovrebbe rimanere in rosa come secondo o terzo portiere. La vera partita, però, sembra destinata a giocarsi tra Mandas e Motta. Entrambi hanno argomenti validi: il primo può rappresentare una soluzione immediata, il secondo un investimento tecnico da proteggere e valorizzare.

Mandas Lazio, cessione o rilancio: il dilemma del mercato

Il dubbio principale riguarda proprio il futuro di Christos Mandas. La Lazio potrebbe scegliere di trattenerlo e affidargli il ruolo di titolare, utilizzando la sua presenza anche come riferimento per la crescita di Motta. In alternativa, il club potrebbe valutare una cessione per monetizzare e liberare spazio nelle gerarchie.

La decisione non sarà banale. Vendere Mandas permetterebbe alla società di incassare una cifra utile per il mercato, ma significherebbe anche rinunciare a un portiere ancora giovane e con margini di crescita. Confermarlo, invece, obbligherebbe Motta ad attendere il proprio turno, dopo aver dimostrato di poter reggere la pressione.

Nelle prossime settimane la Lazio dovrà quindi prendere una posizione netta. Il ballottaggio tra Mandas e Motta non è soltanto una questione di campo: è una scelta di progetto, di mercato e di prospettiva. Gattuso dovrà indicare la strada, mentre la società sarà chiamata a trasformare un possibile problema di abbondanza in una decisione utile per il futuro biancoceleste.

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