Mandas Lazio, il portiere greco verso l’addio? I biancocelesti stanno valutando QUELL’OFFERTA. Le ultime sul futuro del giocatore

Secondo quanto riporta la stampa greca, la Lazio starebbe valutando di accettare l’offerta del Wolverhampton da 20 milioni per Christos Mandas. Il portiere è il vice di Provedel nella squadra biancoceleste, il giocatore vorrebbe un posto da titolare. Vedremo se l’affare col club inglese di Premier per il classe 2001 andrà in porto.