Mandas a LSC: «Spero sempre in una chance, anche in campionato. DNA europeo? Si, ecco perché»

Christos Mandas, portiere della Lazio, ha parlato così prima del match di Europa League contro il Ludogorets

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Christos Mandas ha parlato così prima del match di Europa League tra Lazio e Ludogorets:

PAROLE – «Cosa servirà per battere il Ludogorets? Per noi in questa partita è importante, con questi tre punti possiamo continuare a stare nelle prime posizioni in classifica e poi anche perché giochiamo in casa. Come mi sento? Sono molto felice di giocare in Europa, ma sono sempre pronto per l’allenatore. Spero sempre in una chance, sono pronto anche per il campionato. Voglio che continuiamo così perché questa squadra è un grande gruppo. Se abbiamo DNA europeo? Si perché giochiamo un bel calcio, abbiamo anche giovani in squadra. La cosa più importante è che siamo un grande gruppo».