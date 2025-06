Mandas, l’emozione del portiere dopo la prima partita con la Grecia: «Sono orgoglioso di aver debuttato nell’undici titolare»

Condividi via email

Mandas, le parole dell’estremo difensore biancoceleste a seguito dell’esordio ufficiale con la maglia della Grecia

Il portiere della Lazio Mandas ha dimostrato grandi capacità nell’ultima stagione di Serie A con la maglia degli aquilotti, tanto da guadagnarsi un posto da titolare nella nazionale greca. L’estremo difensore biancoceleste è rimasto molto emozionato per questa sua prima grande apparizione e, nel post partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni ricche di gioia. Le parole:

«Sono molto orgoglioso di aver debuttato nell’undici titolare e penso che sia andata bene. La squadra ha vinto e io ho fatto una buona prestazione. Sono contento che il mio debutto sia avvenuto a Creta, che adoro. È un posto bellissimo. Competizione in Nazionale? Uno aiuta l’altro e siamo tutti uniti. La competizione non sta nel pensiero che ‘Konstantis o Odysseas sono bravi e devo migliorare ancora’, ma nell’aiuto che ci diamo a vicenda in allenamento. Stavo ascoltando musica cretese e mi ha commosso. È molto importante vedere la gente al nostro fianco. Ringraziamo chi ci sostiene e ci è sempre accanto».