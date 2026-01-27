Calciomercato
Mandas Bournemouth, c’è l’ufficialità! Il portiere militerà in Premier League: il comunicato
Mandas Bournemouth, giunge al termine l’attesa! E’ stata svelata l’ufficialità. Il comunicato odierno
La Lazio ha chiuso un ulteriore affare di mercato, ma stavolta legato al fronte delle uscite! Christos Mandas si lega definitivamente alla compagine inglese “Bournemouth“. Entrambe le società hanno reso nota l’ufficialità, di seguito il comunicato dei biancocelesti:
«La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo temporaneo il portiere Christos Mandas all`AFC Bournemouth.
Mandas, acquistato nell`estate 2023 dall`OFĪ Creta, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 33 presenze.
Tutto il club desidera ringraziare Christos per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro.
S.S. Lazio can confirm that Christos Mandas has completed a loan with an option to buy to AFC Bournemouth, subject to international clearance.
Mandas departs Olimpico having made 33 appearances: the goalkeeper arrived at the club from OFĪ Creta in the summer of 2023.
Everybody at the club would like to thank Christos for his contributions and wish him all the best for the future».
LEGGI ANCHE: Saurini: «La rosa della Lazio va rinforzata dopo le cessioni, senza Romagnoli perderebbe molto! Su Lotito e Sarri…» – ESCLUSIVA
News
Lazio Genoa e lo sciopero dei tifosi: ieri solo 200 biglietti venduti. Rischio Olimpico deserto
Lazio Genoa rischia di diventare l’ennesimo caso di questo gennaio di polemiche per la società del presidente Claudio Lotito: ecco...
Mandas Bournemouth, c’è l’ufficialità! Il portiere militerà in Premier League: il comunicato
Mandas Bournemouth, giunge al termine l’attesa! E’ stata svelata l’ufficialità. Il comunicato odierno La Lazio ha chiuso un ulteriore affare...
Maldini Lazio, il ragazzo ha terminato le visite mediche! – VIDEO
Maldini Lazio, il calciatore è stato avvistato in questi istanti! Terminano per lui le visite mediche odierne: il post social...