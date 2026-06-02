Mancini sarà il nuovo ct della Nazionale: tutto pronto per il ritorno dell’ex centravanti biancoceleste alla guida dell’Italia

Mancini pronto al grande colpo di scena! Sarà lui a dirigere la Nazionale per riportarla agli antichi fasti: le ultime sull’ex attaccante della Lazio

È una notizia che scuote il calcio italiano: Roberto Mancini tornerà a guidare la Nazionale, dopo anni difficili segnati dalla mancata qualificazione ai Mondiali 2022. Per la Lazio, club con cui Mancini ha scritto pagine leggendarie da giocatore, la nomina assume una valenza speciale: il condottiero biancoceleste riparte per un secondo ciclo, pronto a riportare l’Italia ai massimi livelli.

Questa scelta è stata di certo inaspettata in quanto la sua separazione con gli azzurri era stata a dir poco turbolenta nonostante la vittoria dell’Europeo 2020 ma ora non ci sono più dubbi come riportato in esclusiva da CalcioNews24.

Lazio e Mancini: la leggenda torna in azzurro

Per i tifosi biancocelesti, il ritorno di Mancini in Nazionale è più di una notizia: è infatti il ritorno di una leggenda. I suoi anni con la maglia della Lazio, le imprese e la leadership dimostrata sui campi di Serie A lo rendono un simbolo indelebile per i supporters capitolini. Il Mancini-bis con l’Italia non è solo un ritorno tecnico, ma anche emotivo, che riaccende la fiducia degli italiani e dei supporter biancocelesti.

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L’obiettivo è il ritorno ai Mondiali: l’Italia riparte da Mancini

Il nuovo incarico coinciderà con le elezioni per il presidente FIGC, ma il percorso di Mancini è già tracciato. La sua missione sarà riportare l’Italia ai Mondiali e costruire un ciclo competitivo duraturo, valorizzando i grandi nomi e i giovani talenti. La sua esperienza, la capacità di gestione dello spogliatoio e il carisma epico faranno la differenza: dopo anni bui, la Nazionale italiana riparte dal suo condottiero biancoceleste, pronta a scrivere nuove pagine di gloria.