Mancini: «Nel secondo tempo ho visto una grande Nazionale»

Mancini, il ct azzurro commenta a caldo la sconfitta contro l’Inghilterra che fa partire male la Nazionale

Al termine della partita contro l’Inghilterra, ai microfoni di Rai Sport ha parlato Roberto Mancini il quale analizza il match nel dettaglio

PAROLE – Sapevamo che fosse difficile però abbiamo subito 2 gol su calcio d’angolo e rigore, il primo tempo è stato più difficile, nel secondo tempo abbiamo dominato, potevamo fare il pareggio. Iniziamo così e ci dispiace, la strada è lunga. Abbiamo iniziato bene, abbiamo pressato meglio, nel primo tempo lasciavamo punti di riferimento.

Nel secondo tempo ho visto una grande Nazionale, ci lascia ben sperare. Loro sui calci piazzati sono pericolosi, il primo l’abbiamo concesso per disattenzione, dopo il rigore la partita diventa più difficile.

Ci rimbocchiamo le maniche, è un po’ in salita, questa volta inizieremo in salita ma finiremo in discesa. Retegui è un ragazzo che è stato 3 giorni con noi, deve conoscere la squadra e il calcio italiano. Ha avuto difficoltà nel primo tempo con i difensori inglesi che sono forti e l’hanno limitato, nel secondo tempo si è mosso meglio. Essendo così giovane ha bisogno un po’ di tempo