Mancini: «La Lazio si sta costruendo un suo percorso e Baroni è stato bravissimo a fare questa cosa sulla squadra»

Mancini, il giornalista di Dazn si unisce a coloro che si sono espressi riguardo un analisi sulla Lazio e rilascia queste parole

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale ha parlato il giornalista di Dazn Riccardo Mancini, il quale si esprime e giudica l’inizio di stagione della Lazio e si esprime cosi anche su Baroni. Ecco cos ha detto il telecronista sui biancocelesti

PAROLE – La Lazio sta dimostrando di avere un fattore spiccato di personalità e di voglia di reagire, non si abbatte di fronte alle difficoltà. Ha già preso diversi gol nei primi minuti, che non sono pochi, bisognerebbe migliorare un po’ l’attenzione, però è una squadra che pensa poco all’avversario e più a sé stessa. Pensa a imporre il suo calcio, a essere il più autoritario possibile. La Lazio va sempre per la sua strada. Baroni è stato molto bravo fin qui a gestire tutte le forze, il rendimento non cambia tra le competizioni. Questa è stata sempre un po’ la mancanza di questa squadra, soprattutto con Sarri. Il tecnico ha scelto gli uomini giusti e i biancocelesti non sono mai andati in difficoltà a livello fisico