Mancini torna sui derby contro la Lazio: «Incubo per i tifosi biancocelesti? E’ un parolone»

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha ricordato i gol segnati nell’ultimo derby contro la Lazio allenata allenata da Maurizio Sarri

Gianluca Mancini ripercorre le emozioni dell’ultima stagione della Roma, chiusa con la qualificazione alla prossima Champions League. Il difensore giallorosso, protagonista di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il cammino compiuto dalla squadra e guardato con ambizione agli impegni che attendono il club nella nuova annata.

Tra gli argomenti affrontati non poteva mancare il derby della Capitale. Mancini è diventato uno dei simboli delle recenti sfide contro la Lazio, soprattutto grazie ai gol realizzati nelle ultime stracittadine. Il centrale ha però ridimensionato l’etichetta di incubo dei biancocelesti, spiegando di aver compreso soltanto successivamente la reale importanza delle sue reti. Le sue parole:

«Se sono l’incubo dei laziali? Incubo è un parolone. Gli ultimi derby sono andati bene, ma non avrei mai immaginato una doppietta. Vi dico una cosa, però: ho realizzato cosa è successo in vacanza. Prima mi sembrava di aver fatto solo il mio dovere, era come aver segnato due reti a Milan, Juve o Inter. Poi ho capito».

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Rovella e la nuova suggestione di mercato

Il paragone con le reti segnate contro Milan, Juventus o Inter evidenzia il modo con cui Mancini affronta ogni appuntamento. In campo, il difensore cerca di mantenere la stessa concentrazione indipendentemente dall’avversario, senza lasciarsi condizionare eccessivamente dal contesto.

Il derby contro la Lazio, tuttavia, possiede un valore emotivo particolare. La reazione dei tifosi, l’atmosfera cittadina e l’importanza della partita rendono ogni episodio destinato a rimanere nella memoria. Le reti del centrale hanno contribuito a trasformarlo in uno dei protagonisti più rappresentativi delle ultime stracittadine.